Derby di Madrid, Clasico di Spagna: quante sfide in Spagna-Germania

Spagna-Germania , in programma venerdì 5 luglio (ore 18:00) alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda, inaugura il programma dei quarti di finale dell' Europeo 2024 . È la sfida tra le due Nazionali che fin qui hanno fatto vedere il miglior calcio del Vecchio Continente, ma sola una staccherà il pass per la semifinale.

Clasico di Spagna

Derby della Capitale spagnola, ma anche Clasico di Spagna. Sì perchè sono diversi i giocatori che militano in Liga con le maglie di Real Madrid e Barcellona; la compagine catalana, nelle file della Nazionale iberica, può contare su diversi rappresentanti: Fermín Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri. Come per la stracittadina madrilena, anche in questo caso il confronto speciale riguarda i giocatori delle merenguesRudiger e Kroos, impegnati contro i cinque giocatori blaugrana citati.