Derby di marzo tra Stella Rossa e Partizan: quando il maiale arrosto scatenò una rissa tra tifosi

Nella loro storia, Stella Rossa e Partizan non hanno mai giocato un eterno derby il 3 marzo, come accade in occasione del 169esimo confronto, in programma venerdì 3 marzo alle 19.00.

Una delle quattro vittorie dei bianconeri del Partizan a marzo è stata nel 1996: al Marakana 3-2 per i bianconeri. Fu in quel 103esimo derby del 10 marzo 1996 che si vide una delle scene più pazze del derby: un maiale in campo causò il caos prima della partita. La storia la ricorda a Telegraf.rs Miroslav Trajković, un tempo membro della compagnia di Cavalleria, intervenuto in un modo che quasi 30 anni dopo non dimentica: "La situazione al derby andò fuori controllo. I tifosi del Partizan sono arrivati vicino al lato ovest dello stadio, portando un maiale arrosto, infilzato con una mela, su cui hanno messo la sciarpa della Stella Rossa. Cantavano i cori del Partizan e portavano quel maiale come bandiera".