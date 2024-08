Derby di mercato nelle Asturie, Hassan passa all’Oviedo e cancella i post pro-Gijon…

Haissem Hassan, 22enne attaccante francese già nazionale nella Francia Under 18, è tornato nelle Asturie ma non a Gijón dove ha giocato la scorsa stagione. La sua nuova destinazione è il Real Oviedo, la grande rivale del Gijon.

Haissem Hassan aveva lasciato in lacrime il club di Gijón durante l'eliminazione ai Playoff contro l'Espanyol. L'operazione è ormai ufficiale e l'accordo con il calciatore è per 3 stagioni. Secondo il comunicato ufficiale del Villarreal che era ancora detentore del suo cartellino, l'operazione sarebbe con il Real Oviedo e non con il Pachuca, come era stato ipotizzato.