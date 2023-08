Derby fra Salernitana e Napoli: quando l’arbitro si finse morto per sedare una rissa…

Era il 13 giugno 1945 e a Salerno si giocava un derby Salernitana-Napoli valido per il Campionato Campano misto di Divisione nazionale...insomma i primi passi nel dopoguerra anche per il calcio nazionale...

Tra Salernitana e Napoli il risultato era sull'1-1, quando Stampacchia assegna un rigore controverso al Napoli. Proteste, fibrillazioni. Mazzetti lo sbaglia, ma la rissa si scatena lo stesso, anche fra i tifosi, Nel parapiglia si sente un colpo di pistola e l'arbitro Stampacchia cade a terra. Gelo generale, tutti negli spogliatoi. Ma Stampacchia non era cadavere. Ha finto di essere stato colpito, per calmare le acque e fare in modo che l'attenzione cadesse su di lui per sedare il mega tefferuglio...