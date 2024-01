E’ derby nella capitale belga: quelli di Bruxelles tifano Anderlecht, gli stranieri Saint-Gilloise

Per molti anni, a Bruxelles solo l'Anderlecht. Ma dal 2021, un altro club di Bruxelles va per la maggiore, il Saint-Gilloise. Il derby metropolitano ha acquisito immediatamente importanza e intensità. Nella stagione in corso ecco anche il Molenbeek.

Antonino Domsambataro

La settimana dei derby inizia oggi giovedì 25 gennaio a Bruxelles con il duello tra Saint-Gilloise e Anderlecht nei quarti di finale della coppa nazionale, rinviato la scorsa settimana per neve. Domenica, le due squadre in testa alla classifica si affronteranno di nuovo in campionato. Le due rivali si misureranno per l'ottava volta dal 2021. Il Saint-Gilloise detiene un record senza precedenti finora, avendo sempre vinto contro l'Anderlecht in tutti e sette gli incontri di campionato dalla promozione in poi.

Il club tradizionale contro il club hipster

L'Anderlecht ha tifosi in tutto il Belgio, sia nella parte francofona che in quella fiamminga. Anche il Royale Union ha guadagnato popolarità grazie alla sua fulminea ascesa al vertice del campionato. Il club è particolarmente popolare tra i residenti di Bruxelles che non sono nati nel Paese, molto spesso dipendenti di molte istituzioni europee. Secondo le statistiche ufficiali dei cosiddetti expat provenienti da altri Paesi dell'UE, circa 100mila di loro vivono a Bruxelles, costituendo circa un decimo della popolazione della città. Il derby di Bruxelles è quindi un po' uno scontro tra un marchio tradizionale belga e un club moderno "hipster" e di grande successo, popolare soprattutto fra gli stranieri, come conferma Diretta.it.

Tre giorni dopo, il Royale Union si scontrerà anche con l'altro rivale cittadino. Il derby tra Royale Union Saint-Gilloise e RWD Molenbeek è soprannominato con il tipico umorismo autoironico di Bruxelles "zwanze". Il primo derby Zwanze nella massima competizione è terminato 3-2 per il Royale Union.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.