Il derby del Lodetti: “No, non era autorete di Suarez, due gol tutti miei…”

Il Giuanin rossonero in tutta la sua vita ha sempre parlato della sua doppietta, anche se ancora oggi qualche tabellino derubrica il primo gol ad autorete di Suarez...

Giovanni Lodetti, mancato all'età di 81 anni con i funerali in programma martedì 26 settembre nel Lodigiano, nella sua nativa Caselle Lurani, era un grande milanista. Orgogliosissimo del derby vinto 3-0 dai rossoneri all'andata del campionato 1964-65.

Ecco le cronache dell'epoca, grazie a Magliarossonera.it, derby dell'11 novembre 1964: "Milan e Inter arrivano al derby dopo 8 giornate, in testa alla classifica; i rossoneri sono al comando con 14 punti, i nerazzurri secondi a 13. L'Inter deve rinunciare a Milani a soprattutto a Corso. Il Milan non sbaglia una mossa. Mattatore della giornata è Giovanni Lodetti. "Basletta", autore di un gol e...mezzo, doveva marcare il grande Suarez, ma finisce per dimostrare che era lo spagnolo a doversi preoccupare di marcare lui".