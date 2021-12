Il derby della vita: Oscar tifa Real ma diventa socio Atletico dopo la morte del figlio Pablo

Óscar è un accanito tifoso delle Merengues, ma ha deciso di abbonarsi al Wanda Metropolitano dopo la morte di suo figlio, grande tifoso dell’Atleti

Il calcio dà vita a storie commoventi come quella di Óscar, un tifoso del Real Madrid che è diventato un socio dell’Atlético Madrid per amore di suo figlio Pablo, morto un anno fa in un incidente stradale e da sempre abbonato al club colchonero. Infatti tutti i fine settimana andava religiosamente allo stadio con la madre Paloma.

Per i genitori la morte del figlio è un vuoto “ancora difficile per loro colmare”, anche se cercano rifugio nella fede come mezzo per combattere ogni giorno: “Crediamo in Dio e nella sua infinita misericordia”, dicono. E aggiungono una riflessione: “Molte persone – intono all’ambiente familiare – hanno capito il valore della vita”. In memoria di Pablo, la sua tomba è sempre ricoperta dii fiori, ma anche un foulard bianco e rosso e una maglietta a righe. “Un figlio ti lascia sempre un segno e se è affettuoso e te lo dimostra, ti manca ancora di più”, conclude mamma Paloma.