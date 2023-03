Il derby delle foto a Napoli: Lazio, noi dopo una vittoria caro Mou…

Tutti in gruppo dopo una sconfitta, solo gli armadietti dello spogliatoio dopo una vittoria...

Quando, all'inizio del girone di ritorno, la Roma ha perso a Napoli dopo una buona prestazione, Mourinho ha voluto la foto dentro lo spogliatoio dello stadio Maradona per sottolineare la prova della squadra.

Una foto che aveva fatto discutere, una di quelle che di solito si fanno dopo un derby vinto o qualcosa del genere...ma il Napoli aveva appena battuto in realtà i giallorossi 2-1...

La seconda squadra romana impegnata sul campo del Napoli nel corso di questo inizio 2023 è stata la Lazio, che contro la capolista non si è limitata a giocar bene, ma ha anche e soprattutto vinto...

La foto social del post-partita dei biancocelesti è in totale controtendenza rispetto all'intemerata di Mou. Noi che abbiamo vinto e non perso, sembrano comunicare i laziali, ci limitiamo in maniera sobria a fotografare solo lo spogliatoio del Maradona...