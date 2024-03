Il derby di Soweto resta un grande fattore di unità, anche senza la magia del passato

È l'incontro a cui probabilmente anche i tifosi dell'opposizione guardano per primi quando vengono resi pubblici gli incontri per ogni stagione imminente. Dopotutto, è uno dei derby più grandi in Africa, insieme al derby marocchino del Raja Casablanca contro il Wydad Casablanca, così come alle feroci e feroci rivalità come quella dell'Al Ahly contro lo Zamalek in Egitto.