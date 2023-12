Il ponte e il pub: i due sfregi degli ultras Rangers esclusi dal derby di Glasgow…

Una grande folla si è radunata anche fuori dallo stadio per fare l'in bocca al lupo al tecnico Philippe Clement e ai giocatori in partenza per lo stadio del Celtic. È una partita importante per entrambe le squadre, con il belga a capo come allenatore del suo primo derby di Glasgow d'alta classifica dopo aver acquisito le redini della squadra nello scorso mese di ottobre. La sua squadra è dietro al Celtic di cinque punti ma con due partite in meno. Il Celtic ha vinto 1-0 grazie a un gol di Kyogo nell'unico incontro tra le due squadre finora in questa stagione. Ad aprile, alcuni tifosi del Celtic avevano tentato di ottenere la loro ritorsione in anticipo affiggendo una foto gigante del talismano degli Hoops Kyogo ai cancelli del centro di allenamento Auchenhowie dei Rangers.