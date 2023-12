I Rangers verso l’Old Firm derby: “da soli” contro il Celtic, senza i propri ultras…

Le prime due squadre scozzesi si affronteranno al Celtic Park il 30 dicembre con la corsa al titolo davvero in bilico. I Celts di Brendan Rodgers sono attualmente primi a quota 48, con cinque punti di vantaggio in Premiership, ma i Rangers hanno due partite in mwno, entrambe previste per il nuovo anno. Se i Rangers vogliono ottenere un risultato importante a Celtic Park, dovranno farlo senza tifosi in trasferta.

Di conseguenza, il gruppo ultra degli Union Bears darà alla propria squadra un saluto da Ibrox nella speranza che dia una spinta alla squadra mentre si appresta a dirigersi verso lo stadio avversario. Un tweet condivideva il semplice messaggio "Guardiamoli marciare" confermando anche l'orario dell'incontro alle 10:00 a Ibrox sabato. In vista della partita di sabato, i Rangers si sono visti annullare la partita casalinga contro il Ross County poiché la neve impediva agli ospiti di percorrere la A9. Una nota dei Rangers ha specificato: "Nonostante la superficie di gioco dell'Ibrox sia in buone condizioni e pronta per ospitare la partita, le condizioni meteorologiche avverse sulla A9 significano che i nostri avversari non sono stati in grado di raggiungere Glasgow". Il rinvio significa che i Rangers entreranno nel derby di sabato al Celtic Park a cinque punti dalla capolista con due partite in mano e con tempo supplementare per prepararsi dopo che la squadra di Brendan Rodgers ha battuto il Dundee il giorno di Santo Stefano.