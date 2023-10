Scozia, il Celtic vince all’ultimo minuto dopo…l’invasione beffa

Il Fir Park nel Lanarkshire del Nord ha vissuto un momento che entra di diritto nella storia del calcio. Il Motherwell ospitava il Celtic per l'anticipo del campionato scozzese.

Le due tifoserie hanno regalato uno spettacolo incredibile ma i giocatori in campo hanno acceso i motori nel finale della partita. All'87esimo Palma apre le marcature per gli ospiti ma all'95esimo Spittal pareggia i conti facendo esplodere la curva di casa.

I tifosi dalla gioia hanno deciso di invadere il campo, non riuscendo a contenere la propria gioia. Gli addetti alla sicurezza hanno fatto di tutto per riportare i gli ultras ai propri posti. Il direttore di gara, a quel punto, ha deciso di allungare di altri due minuti il match ed è proprio all'ultimo istante che O'Riley riporta in vantaggio la squadra di Glasgow regalando una vera e propria beffa ai rivali di casa.