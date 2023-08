Isco e il derby del telefono rotto: i tifosi Siviglia “Cosa ti abbiamo fatto? Non ci nomini nemmeno…”

Isco Alarcón è stato presentato come nuovo giocatore del Real Betis. L'uomo di Malaga ha schivato la domanda sui presunti messaggi dal Siviglia: "Non ho guardato il telefono, si è rotto durante il tragitto per il Messico".

Isco Alarcón ha dovuto affrontare le questioni riguardanti il ​​Siviglia nella sua presentazione con il Real Betis. Il nuovissimo acquisto biancoverde ha fatto la sua conferenza stampa di presentazione e la sua risposta è stata particolare.

L'uomo di Malaga ha provocato più di una risata tra i presenti quando è stato interrogato su presunti messaggi del club di Nervión, il Siviglia rivale del Betis: "Non lo so, non ho guardato il telefono, davvero. Si è rotto mentre andavo in Messico". È chiaro che Isco Alarcón vuole dimenticare la pagina del Siviglia dopo il suo capitolo burrascoso con Monchi.

A stretti giro, è arrivato il commento dei tifosi rivali. Ecco il profilo Twitter @Sevillismo: !Onestamente, ci importa molto poco di Isco Alarcon. Noi personalmente, come molti altri, eravamo entusiasti del suo arrivo e con il passare del tempo tutto è svanito. Quello che ci colpisce è che non riesce nemmeno a nominare la parola Sevilla, più che altro perché questa tifoseria non gli ha mai fatto niente. Era stato accolto calorosamente. Questa cosa di andare al Betis ed evitare di dire Siviglia sono un segno di notevole immaturità. Detto questo, se non nei derby, per ovvie ragioni, non parleremo né di lui né del Real Betis, come facciamo regolarmente su questo account dal 2007. Sempre e solo Sevilla Fútbol Club!".