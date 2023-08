I giocatori del Betis concordano: “Fa sempre male perdere un derby”

Perdere un derby non è mai piacevole, anche se è amichevole. Il Sevilla ha battuto il Betis con il minimo scarto, 1-0, e ha lasciato una sensazione agrodolce negli uomini di Manuel Pellegrini, una settimana prima dell'inizio della Liga.

Al termine della partita, Juanmi, Guido Rodríguez e Abner hanno parlato con i media del Betis per valutare le loro sensazioni dopo la sconfitta nel primo derby di Siviglia giocato fuori dalla città andalusa e per la precisione a Guadalajara, in Messico.

E' andata così...

Juanmi credeva che il Betis meritasse qualcosa di più, ma è fiducioso nel lavoro della squadra in vista dell'inizio del campionato: "Abbiamo giocato una buona partita. Meritavamo molto di più. Non abbiamo avuto successo in occasioni che avrebbero deciso la partita. Ne usciamo un po' incasinati, fa sempre schifo perdere un derby, ma penso che la squadra si stia preparando abbastanza bene per l'inizio della stagione".

Un discorso sulla falsariga di Guido Rodríguez, che attende nuove rivincite: "Abbiamo lottato fino all'ultimo pallone. Dentro quella che era la partita, le cose sono state fatte bene. Dobbiamo migliorare, ovviamente questo risultato ci fa male e ci dà fastidio dobbiamo continuare e la cosa importante sarà quando inizierà la Liga".

Da parte sua, Abner ha sottolineato l'importanza di correggere gli errori affinché non si ripetano in Liga: "Che dire? Un derby è sempre difficile. Abbiamo lavorato molto durante la preseason per ottenere risultati, ma ora è importante avere minuti e aggiungere alla competizione. Un derby è sempre speciale. Non è mai bello perdere un derby. Sono sempre decisi dai dettagli. In un dettaglio lì alla fine della partita abbiamo subito il gol. Dobbiamo lavorare in modo che questo non accada nella stagione ufficiale".