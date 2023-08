Isco resta in panchina e l’arbitro ferma il derby per cori omofobi: poi vince il Siviglia

La prima volta di Sevilla-Betis giocata fuori dalla Spagna si decide solo al 91' grazie a un gran gol dell'attaccante marocchino.

Redazione DDD Direttore responsabile

Il Siviglia ha battuto il Betis 1-0 mercoledì a Guadalajara, Jalisco, nel Messico occidentale, nel primo derby sivigliano giocato fuori dalla Spagna con un gol nei minuti di recupero del marocchino Youssef En-Nesyri.

Emozioni solo nei primi 20 minuti, poi poco spettacolo...

Nella presentazione di entrambe le squadre, i locali, Andrés Guardado, capitano del Betis, e Jesús Corona, attaccante del Siviglia, hanno ricevuto un'ovazione. Siviglia subito pericoloso al quinto minuto con un break di Rafa Mir sulla linea di fondo sulla destra, con il suo tiro che ha colpito la parte esterna della rete del portiere Rui Silva. Intorno all'87esimo minuto, l'arbitro fermò la partita in modo che il pubblico fosse invitato tramite l'impianto di diffusione sonora a non fare cori omofobi, cosa che ha già portato a una dozzina di multe per il calcio messicano.

Isco non ha debuttato nel Betis

Sembrava che il duello sarebbe finito in parità, ma il Siviglia ha sorpreso nei minuti di recupero con una rimessa lunga dalla destra in cui il pallone ha attraversato l'area fino al tiro di Youssef En-Nesyri per l'1-0 finale.

Isco, ex Siviglia, e rinforzo del Betis per la stagione 2023-2024, non ha esordito nel derby perché non è ancora al livello fisico dei compagni, ha riferito la dirigenza biancoverde prima della partita.

Questa partita ha chiuso il tour estivo che diverse squadre spagnole hanno vissuto in Messico. In precedenza, l'Atlético Madrid aveva pareggiato 0-0 con la Real Sociedad in una partita giocata a Monterrey, Nuevo León, nel nord del Messico.