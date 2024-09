Israele-Italia, una partita carica di storia nel ricordo di Gino Bartali

La sfida di Nations League tra Israele e Italia , in programma alle 20:45 alla Bozsik Arena di Budapest, è molto più di una semplice partita di calcio. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti , cercano di bissare il successo ottenuto contro la Francia all’esordio, mentre Israele , allenata da Ben Shimon , mira a riscattarsi dopo la sconfitta per 3-1 subita contro il Belgio .

Israele-Italia nel ricordo di Gino Bartali

Una sfida sotto cui si cela una storia di eroismo e di coraggio che ha legato indissolubilmente i due Paesi in uno dei periodi più bui della storia. Il protagonista di questa storia è Gino Bartali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Bartali, già celebre per le sue vittorie ciclistiche, divenne un eroe silenzioso. Tra il 1943 e il 1944, sotto il regime nazifascista, utilizzò la sua bicicletta per trasportare documenti falsi nascosti nel telaio, aiutando così circa 800 ebrei a sfuggire alla deportazione. Fingendo di allenarsi, Bartali copriva lunghe distanze, da Firenze fino ad Assisi, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di altri.