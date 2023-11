La curva di destra dell’Amburgo, i bohemien del St. Pauli: è derby al Millerntor!

Al derby con il simbolo dei pirati, che esprime la posizione del St. Pauli come istituzione sfavorita in opposizione ai ricchi e ai potenti

Domani venerdì 1' dicembre il St. Pauli primo in classifica nella 2.Bundesliga affronta i rivali cittadini dell'Amburgo, secondi in classifica. Si gioca a partire dalle 18.30 al Millerntor Stadium.

La ragione principale del rapporto teso tra le due rivali, o meglio tra i loro gruppi di tifosi in particolare, risiede nella trasformazione della società nel suo complesso negli anni Settanta e Ottanta, quando le ideologie fasciste cominciarono a diffondersi con veemenza in Germania, manifestandosi nel comportamento xenofobo dei neonazisti nei confronti di vari gruppi della popolazione. Sentimenti diffusi anche nel calcio. La maggior parte degli stadi di calcio in Germania è diventata un bastione dell'estremismo di destra. I neonazisti si trovavano soprattutto tra i membri dei gruppi di tifosi ultras. L'Amburgo SV non ha fatto eccezione in questo senso.