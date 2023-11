Amburgo, il capo della Polizia e il derby: “Noi schierati in modo massiccio, tifosi siate pacifici…”

"Abbiamo molte forze schierate", ha chiarito Schnabel. "Ma ci posizioneremo in modo tale da poter intervenire in modo coerente e non tollereremo interruzioni della sicurezza". Il capo della polizia ha invitato i tifosi di entrambi gli schieramenti a incontrarsi in modo non violento. “Il mio appello a tutti coloro che vanno lì: per favore fatelo pacificamente. Dovrebbe essere una festa del calcio per tutti”.