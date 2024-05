La Viola torna a casa sconfitta da Atene e trova striscioni da derby in autostrada: dei pisani…

I tifosi pisani nel post-partita hanno affisso un lungo striscione sulla sconfitta viola ad Atene, dall’ironia tagliente, al primo cavalcavia dell’ingresso in Fi-Pi-Li-Pisa Nord Est, in direzione Firenze

Nei pressi, un altro striscione, molto più terra terra: “Firenze m***a”. Anche i fiorentini in passato hanno utilizzato la Fi-Pi-Li per sfottere i rivali pisani, in particolare quando il Pisa fallì il salto in Serie A perdendo la finale playoff col Monza nel 2022.