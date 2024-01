Odio esploso nel 2006: Zurigo e Basilea tornano a sfidarsi nel Classico svizzero

La tensione tra FC Basilea e FC Zurigo è molto alta. Ma la rivalità si è trasformata in animosità, persino odio, e il loro duello è il più grande derby dell'intero paese. Questo è il motivo per cui è stato soprannominato il classico svizzero (Schweizer Klassiker). Il risentimento reciproco tra i due club e i loro tifosi ha origine in un incidente avvenuto nel 2006, quando i due rivali si affrontarono nell'ultima giornata della stagione, in una corsa diretta per il titolo. Zurigo è la città più grande della Svizzera. Con tutte le sue periferie, la popolazione del suo agglomerato supera 1,2 milioni di abitanti. Ginevra è la seconda città e Basilea, 80 chilometri a nord-ovest di Zurigo, la terza.