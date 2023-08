Old Firm, sfottò Celtic: Rangers ko all’esordio e i social non perdonano

Le speranze dei Rangers di lottare per il titolo di Premiership contro i rivali del Celtic sono iniziate nel peggiore dei modi, poiché sono state scioccate da un Kilmarnock rinvigorito. Ieri, nella prima giornata di campionato della nuova stagione, i Gers sono andati ko al Rugby Park per una girata in area del nordirlandese Bradley Lyons al 65'.