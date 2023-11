Piquè da Clasico: “Quando vince il Barça è storia, il Real vince per abitudine”…

Durante un'intervista a RAC1, l'ex calciatore del Barcellona, ​​Gerard Piqué, ha spiegato che, sebbene non sia un obiettivo, sarebbe disposto a fare uno sforzo per diventare presidente della squadra blaugrana. "Non lo escludo, ma non ce l'ho in testa. Bisogna sacrificarsi, si mette tutto per il bene del club senza alcun beneficio finanziario. Lo prenderei in considerazione solo per il legame, perché sento che devo molto al club", ha dichiarato".