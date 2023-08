Rapid Vienna, la Conference con i viola e il derby con i bianco-viola: tutto in un mese…

Il Rapid è il club più caldo e condiviso della capitale austriaca. Mentre l'Austria Vienna continua a rimanere nel suo splendido isolamento. E fra le due squadre sarà derby fra poco più di un mese. Anche se per il Rapid prima ci saranno i...

Rapid Vienna, il calendario chiama. Il 24 e il 31 agosto austriaci in campo contro la Fiorentina, nelle due fare dei playoff di Conference League. Poi il 30 settembre prossimo, ci sarà il derby della capitale austriaca sul campo dell'Austria Vienna.

Il Rapid Vienna è stato fondato come "squadra di lavoratori" alla fine del XIX secolo, poi chiamato "First Vienna Workers Football Club" e la classe che rappresentava era più associata alla classe operaia e alla classe media.

Il derby più memorabile tra queste due squadre si giocò il 17 settembre 1950 e terminò 4-4. Il Rapid Vienna, che si era portato in vantaggio per 2-0 nella gara ripetuta dopo il pareggio, non è riuscito a mantenere il vantaggio e l'Austria Vienna ha chiuso il primo tempo con un vantaggio di 4-3. Ma nella ripresa il Rapid ha vinto la partita 7-5 con una prestazione davvero indimenticabile.