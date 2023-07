Sergio Canales via dal Betis dopo 5 anni: va in Messico e ai rivali del Monterrey brucia il…

La firma di Sergio Canales, 32enne centrocampista spagnolo reduce da 5 anni al Betis, per i messicani Rayados de Monterrey è stata una vera bomba in Messico.

I due club con maggiore egemonia negli ultimi anni vivono nello stato di Nuevo León, nel nord del Paese sono lo stesso Monterrey e il Tigres, la cui rivalità si scalda per qualsiasi motivo, figurarsi per le notizie di mercato. I tifosi albiazules del Monterrey hanno gonfiato il petto sui social network per l'arrivo del giocatore ex Betis e non hanno esitato a provocare i tifosi rivali del Tigres. Un picco di rivalità che aumenterà quando le due rivali si affronteranno il 24 settembre nella nona giornata del campionato messicano d'apertura.