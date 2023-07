Sono rivali dal Medioevo: ma adesso a Lucca il “pisano” è come…Zelensky

Sono rivali fin dal Medioevo. Lucca, ricca città mercantile grazie ai commerci di tessuti con il Nord Europa e Pisa, potente Repubblica Marinara, da sempre in lotta per diritti commerciali, per il controllo del territorio, per i confini delle diocesi, ma anche per il grande scontro tra Guelfi e Ghibellini.

Oggi la Lucchese è in Serie C, ma il Pisa è in B. Non ci saranno derby, ma la rivalità è sempre accesa. Sui mattoni del Porta Elisa, a pochi metri dalle mura medievali di Lucca, c'è una scritta "Pisano sei come Zelensky". Non che il presidente ucraino debba avere una accezione negativa, ma evidentemente la curva della Lucchese voleva in qualche modo attaccare i rivali...Anche perchè la Z maiuscola sotto la scritta sul "pisano" segnala che probabilmente vengono condivise le posizioni di Putin...