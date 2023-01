Lucchese, Bianchimano dopo lo 0-0 nel derby: “Punto alla doppia cifra”

Andrea Bianchimano: "Un sogno giocare nella Primavera del Milan”

Redazione DDD

Parola ad Andrea Bianchimano, attaccante della Lucchese, club del girone B di Serie C. Dopo lo 0-0 in trasferta nel derby contro il Pontedera, con la posizioni in classifica che vedono il Pontedera sesto con 37 punti e i rossoneri lucchesi ottavi a quota 33, l’attaccante lombardo fa il punto su se stesso.

Da oggi in poi...

Bianchimano è arrivato in rossonero in estate, dopo l’ultima stagione disputata tra le fila di Perugia e Viterbese. Il classe 1996 ha collezionato 14 presenze e 4 gol in questa prima parte di campionato. Bianchimano racconta il suo percorso, i suoi obiettivi e le sue ambizioni per questo prosieguo di stagione, ricordando anche l’esperienza nella Primavera del Milan guidata da Cristian Brocchi.

A inizio carriera sei passato dalla Serie D alla Primavera del Milan guidata da Brocchi, che ricordi hai di quell’esperienza in rossonero? “L’esperienza al Milan - ha risposto Bianchimano a SuperNews - è stata importantissima, sembrava un sogno. Sono migliorato tantissimo grazie a mister Brocchi e anche grazie a Mihajlović quando mi sono aggregato in prima squadra. Posso solo ringraziare questi due allenatori. Sinisa era bravissimo: severo quando c’era da allenarsi, ma anche estremamente buono quando era il momento di scherzare. Un grande uomo. Al Milan in Primavera quell’anno c’era anche Mastalli che mi ha accolto alla grande qui alla Lucchese. Mi ha aiutato tanto ad inserirmi con i nuovi compagni”.