Southampton in Premier: salta il South Coast Derby col Portsmouth

Vincenzo Bellino 27 maggio - 11:31

È durato un solo anno il calvario del Southampton che grazie al successo ottenuto a Wembley nella finale play-off contro il Leeds, torna in Premier League. A decidere l'incontro è stato un gol di Adam Armstrong al 24' del primo tempo, una rete che permette ai Saints di raggiungere Leicester ed Ipswich in massima serie, ma che mette fine alle speranze del Portsmouth, fresco di promozione in Championship, che sperava di disputare il South Coast Derby nella prossima stagione.

Pompey contro Saints — Poche rivalità sono così intense e profondamente radicate come il "Derby della costa meridionale" tra Southampton FC e Portsmouth FC. Questi due club, separati da sole 31 miglia (31 km) lungo la pittoresca costa meridionale dell'Inghilterra, alimentano una rivalità che trascende il campo di calcio ed è diventata parte intrinseca della cultura calcistica locale. Southampton è una delle città simbolo della classe operaia inglese, storicamente più rilevante di Portsmouth grazie al suo importante porto. Al contrario, Portsea Island è stata per lungo tempo un piccolo villaggio di pescatori, i cui abitanti non hanno mai esitato a denigrare Southampton, definendola con l'insulto "feccia" (scum).

La Nascita della Rivalità — La famosa rivalità tra Portsmouth e Southampton risale ai primi anni del XVI secolo, durante il regno di Enrico VIII. Tra il 1509 e il 1510 fu costruita la Mary Rose, una nave da battaglia Tudor progettata da Sir John Daltry. Nonostante la residenza di Enrico VIII a Southampton, i membri del The Mary Rose Trust sostengono che la nave sia stata costruita a Portsmouth, dando inizio alla contesa tra le due città.

Nel corso degli anni, l'ostilità tra Southampton e Portsmouth non si è mai affievolita. Anzi, è aumentata con la fondazione delle rispettive squadre di calcio. Il Southampton FC, fondato nel 1885 come St. Mary's Young Men Association FC, deve il suo nome alla chiesa di St. Mary’s e i suoi tifosi sono noti come "The Saints". Nel 1897, la squadra assunse il nome attuale di Southampton FC. Un anno dopo, nel 1898, nacque il Portsmouth FC, i cui tifosi, chiamati "Pompey", sono stati i primi a gestire interamente il club.

Il Culmine — La rivalità raggiunse il suo apice nel 1976 con la costruzione del nuovo porto di Portsmouth, che minò il monopolio commerciale di Southampton, scatenando proteste e manifestazioni. Le tensioni tra le squadre di calcio continuarono, ma sempre a distanza, mantenendo vivo uno dei derby più accesi e affascinanti del panorama britannico.

Il personaggio: Harry Redknapp — Harry Redknapp iniziò la sua avventura col Portsmouth nel 2002, portando il club alla promozione in Premier League nel 2003. Dopo un periodo di successo con i Pompey, Redknapp passò al Southampton nel dicembre 2004, una mossa che alimentò l'odio tra le tifoserie. Una delle partite più memorabili fu il 24 aprile 2005, quando il Portsmouth sconfisse 4-1 il Southampton, aggravando la situazione dei Saints, che sarebbero poi retrocessi.

Nella stagione seguente Redknapp tornò al Portsmouth, suscitando ulteriori polemiche. Con lui al timone, il Portsmouth vinse la FA Cup nel 2008. Per i Pompey rimane una leggenda per i traguardi importanti raggiunti, per i tifosi del Southampton, invece, è spesso visto come un traditore che non è riuscito a invertire la rotta del club.

Portsmouth, niente derby — L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate risale alla sfida del 24 settembre 2019 in Coppa di Lega, vinta dal Southampton per 4-0 in trasferta sul campo del Portsmouth. La promozione dei Saints in Premier League rinvia il derby con i Pompey, tuttavia il club biancorosso disputerà l'altro derby della costa meridionale, quello col Bournemouth.