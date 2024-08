Mantova, Possanzini: “Stimolante partire con un derby”

Il tecnico della matricola biancorossa prima della Reggiana: "Si riparte da zero. Dobbiamo calarci in fretta in questa nuova avventura e farlo alla grande, consapevoli delle difficoltà che troveremo. Derby? Stimolante".

Emanuele Giacometti Redattore 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 15:48)

In campionato si parte col botto. Il Mantova è carico e pronto a combattere. In realtà ha già iniziato la stagione ufficiale in Coppa Italia a Lecce, ma domenica (quindi tra 48 ore) inizia la serie B. E i mantovani, dovranno subito fare i conti con una sfida niente male: il derby in casa della Reggiana.

Mantova, le parole di Possanzini — "Dobbiam continuare a portare avanti un lavoro intrapreso da un anno, che ci ha dato dei risultati -ha detto Possanzini-. Ma oggi si riparte da zero: dobbiamo calarci in fretta in questa nuova avventura e farlo alla grande, consapevoli delle difficoltà che troveremo, cercando di non snaturarci e di capire quello che si può fare. Tutto quello che possiamo controllare noi dobbiamo farlo al 100%, poi ci saranno tante variabili fuori dal nostro controllo”.

Possanzini e il derby — “Quest’anno si parte subito con una gara sentita dalla piazza, dopo tanti anni che manchiamo -ha proseguito il tecnico -. E’ stimolante e motivante, spero che la squadra si esprima con le qualità che ha. Un bel banco di prova, con una gara importante, ci teniamo ad arrivare pronti. La prima è sempre un’incognita, c’è emozione nello scoprire un campionato nuovo. La consapevolezza l’abbiamo, inconsciamente non sappiamo se basta. Cerchiamo di interpretarlo al meglio subito: importante non fare passi indietro su mentalità e atteggiamento. Sull’impegno e le qualità della squadra metto la mano sul fuoco”.

Possanzini sulla Reggiana — "La Reggiana l’abbiamo studiata, come tutte le avversarie. Così come cerchiamo di analizzare con lucidità i nostri punti deboli. Quella che ci attende -ha sottolineato Possanzini- è una squadra che ha una chiara identità, fa le cose fatte bene, in B si affrontano tutte squadre guidate da allenatori molto preparati. In cadetteria le gare diventano sempre più difficili, stanno cambiando atteggiamento gli avversari che si difendono contro di noi: anche loro ci studiano, diventa fondamentale interpretare le situazioni e i momenti, se servono cioè verticalità o possesso”.