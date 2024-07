Miranda ed il suo derby culinario Italia – Spagna: “Al ragù preferisco…”

Italia - Spagna, è derby in cucina

La città di Bologna è famosa per la sua cucina ricca e variegata, con il ragù alla bolognese che è senza dubbio uno dei piatti più iconici. Non è infatti un caso che i nuovi arrivati in città, soprattutto quelli provenienti da paesi con tradizioni culinarie molto diverse, trovino interessante l’adattamento ai nuovi sapori. Miranda, pur esprimendo una chiara preferenza per le tapas spagnole, dimostra di essere pronto ad abbracciare la cultura culinaria locale, sebbene con un tocco di umorismo. E chissà che, dopo aver cambiato squadra, possa cambiare anche idea nelle sue preferenze culinarie nei prossimi mesi.