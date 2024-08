Negli USA sfida stellare: ecco il Clásico… Real-Barça

Il primo Clásico della stagione va in scena negli Stati Uniti. Sarà una sfida amichevole, che ha sempre un sapore speciale per tutti i tifosi e gli appassionati. Non ci sarà Mbappé ancora in vacanza dopo Euro 2024.

Emanuele Giacometti 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 13:44)

Il primo Clásico della stagione è arrivato. È vero, è sempre una sfida amichevole, ma sabato notte (ore 1.00) nessuno vorrà perdersela. I duelli tra Real Madrid e Barcellona sono uno spettacolo da vedere, anche se in campo ci saranno meno “stelle”, ma questo, come detto, poco importerà a tutti gli appassionati. Il confronto tra i due colossi della Liga si ripete per la quarta estate consecutiva. Il Barça arriva con il morale alto dopo la vittoria contro il Manchester City nella prima partita del tour, mentre il Real Madrid è reduce dal ko contro il Milan (1-0).

Negli Stati Uniti, Barcellona sempre vincente sul Real — La sfida di domenica notte per il Barcellona di Hansi Flick sarà importante per mantenere l'imbattibilità sul suolo americano contro gli eterni rivali del Real. Il record nei tre precedenti è infatti a vantaggio del Barça: tre vittorie in tre partite. Il primo Clásico negli Stati Uniti si è disputato il 30 luglio 2017, precisamente a Miami, vittoria per 3-2. Gli ultimi due è ovviamente storia recente.

Yamal in azione con il Barcellona. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Nella storia dei due club, 34 amichevoli — Negli Stati Uniti, Barça e Real Madrid si sono affrontati tre volte, ma nel corso della storia ci sono state 34 amichevoli tra i due giganti del calcio spagnolo. Il bilancio vede il Barça in vantaggio: 21 vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte, oltre a 85 gol fatti e 41 subiti. Queste 34 amichevoli includono i 22 duelli (14 allo Spotify Camp Nou e otto al Santiago Bernabéu) giocati tra il 1906 e il 1943, oltre al Torneo dei Campioni (1928), al Torneo degli Storici (1948), al Trofeo Ramón de Carranza (1969) e alla Copa del Presidente de la República de Venezuela (1982).

Real, riecco Vinicius Junior e Militao — Ieri intanto Vinicius Junior e Eder Militao si sono uniti al ritiro del Real Madrid, dopo le vacanze post Copa America. Lo ha annunciato il club madrileno, postando anche un video sui social dove ci sono i due calciatori sorridenti e tirati a lucido, impegnati in esercitazioni col pallone assieme al resto della squadra.