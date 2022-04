A Lisbona volano le aquile: doppio Benfica nel derby, Sporting poco pericoloso

Con questo risultato, il Benfica si porta a 67 punti al 3' posto, sei in meno dello Sporting, che ora è a nove punti dalla capolista Porto.

Il Benfica ha battuto lo Sporting 2-0 nella domenica di Pasqua sul terreno dei rivali allo stadio Alvalade, mantenendo viva la lotta per il secondo posto in campionato, che dà accesso diretto alla Champions League. I leoni ora vedono invece complicarsi i conti del titolo. Le aquile sono passate in vantaggio al 14', con Darwin Núñez. Lanciato da Vertonghen, l'attaccante uruguaiano è sbucato alle spalle di Luís Neto e ha realizzato il primo gol del derby.

A fine primo tempo la miglior occasione per lo Sporting Lisbona con Pedro Gonçalves. Prima dell'intervallo il Benfica ha avuto un'altra occasione per allungare, Otamendi per la verità aveva raddoppiato ma il Var ha segnalato una posizione di fuorigioco. A inizio ripresa lo Sporting colpisce la traversa, ma nel seguito del derby le occasioni scarseggiano, con il Benfica che si è mostrato più pericoloso in contropiede, ed è così che Gil Dias ha chiuso la partita nei minuti di recupero.