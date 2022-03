A Mosca calcio ed esultanze: il CSKA vince il derby sul finale…

Alla RŽD Arena sorride la squadra allenata da Aleksej Berezuckij

Nel CSKA Mosca, il nazionale turco ex Lille Yusuf Yazıcı è rimasto in campo per 90 minuti. Dopo questo risultato, il CSKA consolida la sua posizione di terzo in classifica a quota 39. La Lokomotiv Mosca resta a 31 punti. Il CSKA ospiterà il Rubin Kazan la prossima settimana. La Lokomotiv andrà in trasferta ad Akhmat. Tutti spostamenti fra i cieli di un Paese impegnato in una offensiva di guerra contro una Nazione confinante.