Ai lupi il derby del Partenio: ma è allarme costola per il portiere dell’Avellino

L'Avellino ha vinto il derby da ospite nel suo stadio per l'indisponibilità dell'impianto di Giugliano. Gli irpini si sono imposti 4-2 nel derby campano e tornano in zona playoff.

Dopo la vittoria con il Giugliano, in casa Avellino è scattato l’allarme per Pasquale Pane. L’estremo difensore ha rimediato una botta in occasione del secondo gol della formazione gialloblu siglato da Gennaro Scognamiglio.

Si parla di una sospetta frattura ad una costola. Situazione importante da valutare, soprattutto in vista del prossimo incontro casalingo in casa contro il Picerno che precede i lupi di 8 punti in classifica nel girone C di Serie C.