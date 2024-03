Ai Rapids il derby delle Montagne Rocciose: Salt Lake finisce anche in dieci…

I Rapids non si sono tirati indietro quando il Real Salt Lake ha segnato un gol in apertura, rimontando e guadagnando tre punti in trasferta. Real Salt Lake battuto: è stata la prima sconfitta interna contro il Colorado dal 2020. Il Real ha avuto un'occasione nei primi minuti, ma la difesa del Rapids ha bloccato la prima occasione da gol avversaria. Un infortunio al 7' minuto ha costretto Connor Ronan, 26enne centrocampista irlandese dei Colorado Rapids, a lasciare il campo. L'ex giocatore dell'RSL Jasper Löeffelsend è entrato come primo cambio.

Salt Lake segna con Emeli al 22esimo, ma Colorado pareggia verso la fine del primo tempo. Dopo una revisione per confermare il rigore, Rafael Navarro ha colto di sorpresa Beavers per chiudere la prima parte di gara sull'1-1.

Il Real Salt Lake ha subito il secondo gol del Rapids dopo 70 minuti di gioco. Cole Bassett si è ritrovato fra i piedi una buona palla da deviare in gol e ha battuto Beavers per il gol del vantaggio di 2-1. La frustrazione del Real Salt Lake ha cominciato a manifestarsi durante il recupero quando Diego Luna è stato espulso per un brutto fallo. Il Colorado ha resistito per più di sei minuti di recupero per la vittoria per 2-1.