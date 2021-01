Al Hilal-Al Nasr 0-3: il derby di Riad “umilia” Giovinco e Răzvan Lucescu, nella Supercoppa saudita

Niente triplete per Sebastian Giovinco: il suo Al Hilal ha perso nettamente la Saudi Supercup, l'ultimo trofeo saudita della stagione. Ha vinto l'Al Nasr, l'altra squadra della capitale Riad

L'Al Hilal, vincitore del campionato e della Coppa in Arabia Saudita la scorsa stagione, ha affrontato l'Al Nasr, giunto 2' in campionato, nella Supercoppa. Entrambe le squadre sono della capitale Riad, per loro è stato un derby. Con le stelle Vietto, Giovinco e Gomis in campo, l'Al Hilal non è riuscito a sfondare la difesa dell'Al Nasr. Il pareggio è durato fino al 61esimo minuto, quando il centrocampista centrale Petros ha colpito la palla di testa da circa 12 metri dalla porta. La palla è stata bloccata dal portiere della squadra allenata da Răzvan Lucescu, ma solo dopo aver superato la linea di porta.