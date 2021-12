Al Milan resta solo una traversa: primo storico derby femminile vinto dall’Inter

Derby a sorpresa ai vertici della Serie A femminile

Nella scorsa stagione Valentina Giacinti aveva segnato quattro gol contro le nerazzurre e in un modo o nell'altro i derby sorridevano sempre alle rossonere. Ma proprio nella domenica in cui puntava al sorpasso sul Sassuolo, la squadra di Maurizio Ganz ha perso pesantemente in casa al Vismara.