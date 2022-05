Atene, l’AEK perde il derby delle restrizioni Covid: “Ce lo siamo meritati”

Campionato sotto tono per i gialloneri ateniesi...

Per il derby AEK Atene-Olympiacos, era previsto uno stretto limite Covid alle presenze, con annesso il divieto ai tifosi in trasferta per il derby, ma comunque molto divertente. L'AEK si è visto annullare 2 gol. L'Olympiacos ha ribaltato la situazione negli ultimi 20 minuti e ha vinto la partita 3-2. Ecco la classifica dei Playoff, dopo la decima partita che ha segnato la fine della Super League Interwetten 2021-22:

Un anno molto difficile, quello che si è concluso per l'AEK. Dopo la fine del match, il tecnico dei "giallo-neri" ha sottolineato che la sua squadra ha ottenuto ciò che meritava. Sokratis Ofridopoulos ha affermato in dettaglio: "Ci scusiamo con la gente per averla delusa. Per 80 minuti ci siamo superati, ma negli ultimi dieci minuti si sono ripresentati i problemi dell'AEK. Alla fine dell'anno abbiamo ottenuto ciò che ci meritavamo, ovvero essere fuori dall'Europa. È un'opportunità per l'AEK di vedere i suoi problemi e correggerli".