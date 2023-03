Bassa Sassonia, derby interrotto più volte per razzi e fumogeni: al 91′ incubo Hannover…

Derby della Bassa Sassonia esplosivo nel vero senso della parola tra Eintracht Braunschweig e Hannover 96, Il match è stato interrotto più volte nel primo tempo. Innanzitutto, un razzo sparato sul campo dal blocco di distanza ha causato una breve pausa. Si sentiva anche il forte scoppiettio di petardi accesi. L'arbitro Patrick Ittrich ha permesso che il gioco riprendesse dopo un'attesa di due minuti. Poco prima dell'intervallo, sono stati i fuochi d'artificio del blocco Braunschweig a spingere Ittrich a mandare entrambe le squadre in panchina di riserva.

L'Eintracht ha iniziato il derby da penultimo in classifica nella serie cadetta tedesca, la 2.Bundesliga. Sebbene l'Hannover fosse decimo in classifica, non era reduce da una buona striscia di risultati. E anche oggi è andata male...