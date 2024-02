Bastia, Laslandes allenatore per caso: ma ha vinto il derby e potrebbe rimanere…

Laslandes aveva allenato una decina d'anni fa solo il reparto attaccanti del Bordeaux. Oggi è stato sbalzato dalle giovanili del Bastia alla Prima squadra. E ha vinto il derby...

Antonino Domsambataro

Il Bastia, vincitore per 1-0 del derby corso contro Ajaccio alla prima in panchina di Lilian Laslandes (nella foto grande fra Blanc e Lama in Nazionale francese), ha mantenuto i suoi tre punti di vantaggio sulla prima squadra in zona retrocessione, l'Annecy.

Davanti al suo pubblico, il Bastia era sotto pressione

Grazie a questo risultato, il Bastia resta 16esimo in classifica con 26 punti. Per quanto riguarda l'Ajaccio, resta fermo all'8' posto (33 punti) alla portata dei play-off per l'accesso alla Ligue 1.

I Bastiais, che arrivava da due sconfitte consecutive, hanno fatto la differenza grazie ad un bel gol di Migouel Alfarola. per la grande gioia dei 14.000 spettatori. L'arrivo in panchina di Lilian Laslandes, ex attaccante del Bordeaux e dell'Auxerre, per succedere a Régis Brouard, esonerato all'indomani della sconfitta in casa del Valenciennes (3-1) il 29 gennaio, sembra aver creato una scossa elettrica che dovrà sarà confermato sabato 10 febbraio a Quevilly-Rouen.

