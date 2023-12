Belfast, Big two derby: quaterna secca sulla ruota del Glentoran “Non la dimenticheremo”

Il Linfield vanta 56 titoli di campionato, il Glentoran è stato campione 23 volte. Sono i club nordirlandesi top. Prima del 4-0, erano 644 gli incontri tra le "Big Two" di Belfast. A novembre, negli ottavi di Coppa di Lega il Linfield aveva vinto...

Secondo derby di Belfast di fila nel giro di una settimana. Dopo il North Belfast derby del 25 novembre scorso, vinto 3-0 dal Cliftonville sui Crusaders, altra vittoria secca con il Big Two derby vinto 4-0 dal Glentoran sul Linfield.

Il sito ufficiale del Glentoran letteralmente in brodo di giuggiole: "La netta vittoria di Glentoran sui nostri vecchi rivali questa sera all'Oval ha assicurato un'eccellente conclusione di una settimana forte per il club. Una prestazione assolutamente dominante per 90 minuti che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi del Glentoran.