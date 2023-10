Blavitt, era il derby del grande Klas Ingesson: all’Elfsborg la partita e il primato

Nel 28esimo turno dell'Allsvenskan di quest'anno, l'Elfsborg ha affrontato una delle partite più importanti della stagione, il derby occidentale in casa del Göteborg. In gioco non solo l'onore, ma anche la leadership in campionato a più 2 sul...

Simone Balocco

L'Elfsborg capolista del campionato svedese gioca nella città di Boras, che si trova 65 chilometri a est di Göteborg. È molto più piccola (70.000 abitanti), ma ciononostante l'Elfsborg. già dagli anni Trenta, è una spina nel fianco dei rivali. La partita tra le due rivali è nota come Västderby (Derby dell'Ovest) o anche come "El Västico".

Stadio Ullevi gremito

Nel lunedì del calcio svedese si è giocata una partita importante tra IFK Göteborg e IF Elfsborg. L'Elfsborg aveva bisogno di vincere per tornare in testa alla classifica, mentre l'IFK Göteborg era a caccia di tre punti nella battaglia per l'ultimo posto. Il brivido ha gremito lo stadio Gamla Ullevi.

Non sono mancate le polemiche arbitrali: in avvio di gara, sullo 0-0, Ibrahim Buhari, 22enne difensore nigeriano dell'Elfsborg, ha commesso un fallo probabilmente da espulsione ma è stato graziato. Forse però c'era anche un fallo di mano nell'azione che aveva portato il Goteborg provvisoriamente sull'1-1.

Poi è stata la squadra giallonera a esultare. L'Elfsborg ha vinto la fatidica partita contro i Blåvitt 2–1: "Lottiamo per 90 minuti e non molliamo mai. Vogliamo sfruttare le occasioni che si presentano, cosa che abbiamo fatto oggi", ha affermato Alexander Bernhardsson, autore del gol decisivo al minuto 83 quando il risultato era in equilibrio. Per l'Elfsborg era un derby importante: squadra in campo il 30 ottobre, mentre il 29 ottobre 2014 veniva a mancare il grande Klas Ingesson, che i tifosi di Bari, Bologna e Lecce ben ricordano. Ingesson ha giocato nel Goteborg dal 1986 al 1990 e ha allenato l'Elfsborg nell stagione 2013-14.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.