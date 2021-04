Botta e risposta nel primo tempo: l’Hertha rimedia un punto nel derby di Berlino

Derby di Berlino: l'Union parte forte, va in vantaggio, sfiora il secondo gol, ma su rigore l'Hertha ottiene il suo punto. L'Union resta 14 punti sopra ai rivali in classifica

Union Berlin e Hertha Berlino si sono divise la posta in palio, 1-1 il finale, in un vivace derby cittadino deciso nel primo tempo. Andrich ha aperto le marcature a favore dell'Union Berlino con un gran gol. Ma i biancazzurri dell'Hertha sono rientrati in partita e hanno pareggiato con Lukebakio dal dischetto.

Il 23enne attaccante croato dell'Union Berlino, in prestito dallo Slavia Praga, Petar Musa, è stato più volte pericoloso. L''Hertha invece ha dato vita nel secondo tempo soprattutto ad azioni di contropiede, ma senza riuscire più a spezzare l'equilibrio del derby. L'Hertha, indietro in classifica rispetto ai rivali, ha comunque meritato il pareggio nel derby berlinese. Nel primo tempo, l'Union ha avuto la grande occasione di segnare il secondo gol quando Julian Ryerson prima ha colpito la traversa e poi Petar Musa ha calciato sul portiere nel rimbalzo da distanza ravvicinata. La squadra di casa dell'Union continua a cercare di conquistare un posto europeo, mentre l'Hertha è in lotta per evitare la retrocessione. Il secondo tempo del derby in ogni caso non ha replicato l'intensità dei primi 45 minuti.