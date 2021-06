Brasile, derby Campineiro numero 200: festa Guarani, rivali Ponte Preta ultimi in classifica

Il Derby campineiro è il nome dato agli scontri tra il Guarani e il Ponte Preta della città di Campinas, nello stato di San Paolo, duello che dura ininterrottamente dal 1911.

Guarani settimo in classifica con 5 punti e Ponte Preta ultimo a quota 1. E' iniziato così il Derby Campineiro, caratterizzato da un pazzesco equilibrio storico: 67 vittorie e 266 gol segnati dal Guarani, 66 vittorie e 267 gol all'attivo del Ponte Preta. Questo prima della sfida odierna...Nella quale il Guarani ha fatto valere i favori del pronostico. Proprio il Guarani ha vinto il derby numero 200 contro il Ponte Preta e mantiene il vantaggio nel bilancio storico: ora sono 68 i trionfi contro i 66 dell'avversario. Più organizzato e più capace di creare le occasioni principali, il Bugre ha segnato con Régis al termine del primo tempo e ha vinto per 1-0 lo scontro giocato nel suo stadio, ovvero l'Estádio Brinco de Ouro da Princesa, l'Orecchino d'Oro della Principessa, per il quinto turno della Serie B brasiliana. Con questo risultato la squadra di casa raggiunge gli 8 punti ed è incollata alle prime quattro, occupando la quinta posizione. Il Ponte Preta, invece, continua senza vincere una sola partita questo torneo, in una brutta fase che lo lascia fanalino di coda della serie B.