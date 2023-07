Bruxelles, debutto ok per Blessin: Saint-Gilloise batte Anderlecht nel derby

L’Union Saint Gilloise parte bene, l'Anderlecht per niente. Nella prima partita sotto la guida di Alexander Blessin, gli Unionisti hanno vinto ieri sera il derby di Bruxelles grazie alle reti di Dennis Eckert (30’) e Cameron Puertas (98’).

Mentre Blessin, ex allenatore del Genoa, non poteva immaginare debutto migliore in terra belga.