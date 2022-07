Union Saint Gilloise-Rangers è un derby: scopriamo perché…

In pochi conoscono la vicinanza tra la tifoseria della squadra belga e quella del Celtic e proprio questo fattore accende il preliminare di Champions come fosse un vero derby. Gli Union Bhoys, gli ultras belgi, devono il loro nome a quello del Celtic, anche essi infatti si firmano con la H a significare che ci sono ragazzi e ragazze.

I Rangers, squadra dei protestanti fedeli alla corona, hanno una tifoseria conservatrice con posizioni anti-immigrati. Una delle canzoni più in voga tra i tifosi è Billy Boys, canto lealista conosciuto tra gli unionisti dell’Irlanda del nord. La squadra belga dell’Union Saint-Gilloise ha fatto una scelta politica e sociale diversa da questa matrice. Contro i boys dei Rangers, a favore invece dei Bhoys del Celtic. L’Union Saint-Gilloise e i Rangers non si affronteranno in una semplice partita di calcio, saranno chiamati a difendere la loro tradizione e la loro matrice culturale e sociale. Il calcio ancora una volta si accosta alla politica e alla religione.