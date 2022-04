Budapest, vittoria nel derby: Ferencváros campione per la quarta volta consecutiva

Nella 29esima giornata del campionato ungherese, il Ferencváros ha sconfitto l'Újpest 2–1, assicurandosi così il suo quarto campionato primo nella serie. Per la decima volta consecutiva, i biancoverdi hanno superato i loro storici rivali di...

Domenica pomeriggio 24 aprile, tra Ferencváros e Újpest, si è svolto il derby di Budapest numero 235, alla Groupama Arena della capitale ungherese. Stadio sold out, con 22.000 tifosi che hanno accolto le squadre in campo. Il Ferencváros è entrato in campo sapendo che, se avesse sconfitto il suo storico rivale cittadino, si sarebbe assicurato matematicamente il titolo. Entrambe le squadre sono arrivate al derby in ottima forma, l'Újpest aveva vinto quattro degli ultimi cinque match di campionato ed è stato sconfitto una volta, mentre anche i padroni di casa venivano da quattro vittorie e un pareggio. L'eterno equilibrio tra i club comprendeva, nel bilancio storico dei derby, 61 pareggi con 111 vittorie Ferencváros e 62 vittorie Újpest.