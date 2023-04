Caen gol e rosso troppo tardi: al Le Havre il derby di Normandia

Tutto esaurito allo stadio Michel-d'Ornano per il derby di Normandia tra il Caen quinto e capolista Le Havre in Ligue 2. Se nel pre-gara i tifosi del Caen avevano incendiato le strade della loro città intorno allo stadio, sono stati gli ospiti a rivelarsi i più pericolosi nel primo tempo.

Al 56esimo il risultato era praticamente in ghiaccio per il Le Havre, in vantaggio 2-0. Ma il finale del deby si è rivelato rovente.

Ntim ha ridotto il distacco per i locali su una azione da calcio d'angolo al minuto 89. Poi sempre negli ultimi minuti Amir Richardson, nazionale Under 23 marocchino del Le Havre, commette un grave fallo e viene logicamente espulso. Un'espulsione che innervosisce l'ambiente ma che non cambia nulla a fine gara visto che l'HAC è riuscito a tenere il suo 1-2. Con questa sconfitta, il Caen traccia definitivamente una linea sotto la Ligue 1. Le Havre non è mai stato così vicino alla promozione in Ligue 1.