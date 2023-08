Calcio giovanile, la Lazio U17 vince il primo derby della stagione

Anche l'inno di Mameli prima del derby giovanile. Poi il calcio d'inizio e via alla 31esima edizione della Scopigno Cup

Il calcio giovanile regala sempre emozioni indescrivibili, soprattutto quando si tratta di Derby. La prima stracittadina della Capitale è stata vinta dalla Lazio Under 17, la quale batte 1 a 0 la Roma campione d'Italia di mister Falsini con una rete di Trifelli al 21esimo.

Il match era valido per la Scopigno Cup in quel di Rieti. L'incontro è stato caratterizzato dal caldo asfissiante ma i tifosi sugli spalti hanno ben sostenuto i ragazzi in campo.