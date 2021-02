Calcutta, Krishna decisivo nell’Old Firm indiano: 100 anni fa il primo derby, East Bengal “Sembrava una esibizione”

L'ex nazionale indiano Shyam Thapa ha criticato i giocatori dell'East Bengal dopo la sconfitta per 1-3 dei Red and Golds contro l'ATK Mohun Bagan nel derby di Calcutta.

Thapa, celebre calciatore indiano che ha giocato come attaccante per l'East Bengal che per il Mohun Bagan durante la sua carriera, ha criticato le esibizioni del difensore Danny Fox e dell'attaccante Bright Enobakhare e ha suggerito che avrebbero dovuto prendere appunti dalle prestazioni dei loro avversari: "Non mi sarei mai aspettato che l'East Bengal giocasse così male nel derby. Dovrebbero cambiare Danny Fox, è troppo vecchio per giocare in ISL. Sembra che Bright stia giocando una partita di esibizione. Non pensa che stia giocando una partita ufficiale. Il dribbling non è calcio. Dovresti capire quando rilasciare la palla. Non ha un temperamento partita. Ecco perché gioca in India anche con così tanta qualità. Dovrebbe imparare a giocare per la squadra. Non so cosa gli dice l'allenatore. Vuole sempre segnare battendo tre difensori e se possibile anche il portiere. È questo l'atteggiamento di un attaccante? Apprezzo le sue qualità ma non sa quando passare la palla. Roy Krishna è il vero attaccante. È un vero eroe. Ha segnato un classico gol da attaccante e ha fatto due assist. Si impara da Krishna. Le caratteristiche di Bright non aiutano la squadra".