Cambia il Mister, ma non la solfa: CR7 perde il derby di Riad

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo perde il derby della Capitale contro l'Al Hilal per 2-0 in occasione dell'anticipo della 25esima giornata della Saudi Pro League.

Alla squadra che ha esonerato Rudi Garcia è stato anche annullato dal Var il gol di Ronaldo al 77'. Duro colpo in classifica per CR7 e i compagni che avrebbero potuto raggiungere in vetta l'Al-Ittihad (56 punti).